Здравствуйте, нам нужно нарисовать макет для печати, из отдельно взятых картинок, составить одну большую, объединив все в одном стиле.
Верстка pdf-тетради
Привет! Нужен верстальщик для упаковки рабочей тетради к учебному курсу. Обязательно:
- видеть общую концепцию и предлагать свои решения
- уметь работать с разнородными элементами (таблицы, картинки, выноски)
- работать с модульной сеткой
- иметь открытое ИП.
Пример технического задания https://docs.google.com/document/d/1n_wM9p7-WYcMjQXTn2hnCH9I2SE-cd-p3duz8CE9F_w/edit?usp=sharing. Общий объём - приблизительно 56 страниц А4.
Пример, чего бы хотелось на выходе: http://edu.banditomag.ru/superworkbook )
Оставляя заявки, присылайте примеры своих работ.
Заявки фрилансеров
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