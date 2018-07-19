Верстка pdf-тетради

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Закрыт6 заявок240 просмотров

Привет! Нужен верстальщик для упаковки рабочей тетради к учебному курсу. Обязательно: 

- видеть общую концепцию и предлагать свои решения 

- уметь работать с разнородными элементами (таблицы, картинки, выноски) 

- работать с модульной сеткой 

- иметь открытое ИП. 

Пример технического задания https://docs.google.com/document/d/1n_wM9p7-WYcMjQXTn2hnCH9I2SE-cd-p3duz8CE9F_w/edit?usp=sharing. Общий объём - приблизительно 56 страниц А4. 

Пример, чего бы хотелось на выходе: http://edu.banditomag.ru/superworkbook

Оставляя заявки, присылайте примеры своих работ. 

7 лет назад
guest_15329646682656
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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