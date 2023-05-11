вытащить из пдф фотографии+текста в хорошем качестве( без надписей по ним)
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- InDesignДизайн сайтов10 заявокЗакрыт2 месяца назад
Необхідно створити бренд-дизайн для настільної гри, в який входить: - Дизайн фірмового стилю (фірмовий шрифтовий напис (логотип), вивіска, фірмові кольори, акциденція: візитні картки, індивідуальні бланки і т.п.) - Дизайн настільної гри (ігрових елементів, ...Дизайн продукции8 заявокЗакрыт2 месяца назад
У меня есть исходники 1 дня в календаре. Мне надо его размножить на весь год и подготовить к печати. Приложила к описанию документ. Для каждого сезона года (3 месяца) свой градиент, который должен из сезона меняться. Кому будет ...InDesignЗакрыт5 месяцев назад
Первая контрольная содержит 7 заданий по работе с шрифтами и интерактивную инфографику. Вторая контрольная - концепт объекта на тему "Бионика". Ниже будет прикреплена методичка с более подробным описанием [b]ВАЖНО [/b]Вся работа должна выполняться в программе [b]Adobe ...InDesignИнфографикаКонтрольные, Задачи и Тесты1 заявкаЗакрыт5 месяцев назад
Сделать изобразительное электронное издание (каталог мебели/одежды/книг) и экспортировать его в формате PDF с эффектом перелистывания страниц и кликабельным содержанием.InDesignЗакрыт6 месяцев назад
Верстка журнала про «кино», сверстать по всем правилам, фото и текст предоставлю. Всего 4 разворота включая обложкуInDesignВерстка полиграфии10 заявокЗакрыт6 месяцев назад
Формат а2. 8 полос(3 разворота 1 полоса ). Колонтитул, Заголовок, подзаголовок, Лид. Каждая статья с фото. Каждое фото комментарий и автор. Л вид версии, u вид вёрстки . 1 полоса: ...InDesignВерстка полиграфии1 заявкаЗакрыт7 месяцев назад
Предоставлю файлы с инструкцией к заданию, примером готовой работы и текстом (содержанием работы). Верстка должна строго соответствовать заявленному примеру (кроме обложек, в работу они не входят), примерно, 6-7 страниц. Срок небольшой!!! до 16.05 23:00!!!InDesignВерстка полиграфии4 заявкиЗакрыт7 месяцев назад
Здравствуйте, нужно сделать максимально простые работы к зачету для галочки, надеюсь на отклик Примеры прилагаю:InDesignВерстка полиграфиинет заявокЗакрыт8 месяцев назад
Проект: Плоские рисунки Illustrator Введение в курс, Интерфейс Illustrator, Вектор VS Bitmap, Форматы изображений, Цветовые режимы, инструменты рисования, Инструменты выделения, Векторизация изображения, настройка рисования, Инструменты трансформации, Символы и кисти, Цвета и градиенты, Добавление эффектов, Текст ...InDesignIllustratorЛабораторные работы1 заявкаЗакрыт7 месяцев назад
Потрібно зверстати журнал на тему моди у додатку InDesign (статті до журналу у мене є). Журнал на 3-4 розвороти. Зразок журналу я прикріпила.InDesignЗакрыт8 месяцев назад
Потрібно зверстати журнал на тему моди у додатку InDesign (статті до журналу у мене є). Журнал на 3-4 розвороти. Зразок журналу я прикріпила.InDesignВерстка полиграфии1 заявкаЗакрыт8 месяцев назад
Журнал на тему моди (фото і статті я надаю) зробити дизайн і обгортку журнал на 4 розворотиInDesignВерстка полиграфии5 заявокЗакрыт8 месяцев назад
- $20
1. Вырезать объекты в фотошопе. 2. Сделать анимацию в электронной книге в Indesign. 3. Добавить аудио в электронной книге.InDesignPhotoshopАнимация3 заявкиЗакрыт9 месяцев назад
Здравствуйте! Меня зовут Мария, я проект менеджер агенства Werbung Hoch Zwei. Мы находимся в поиске опытного UI/UX дизайнера. Нам необходимо выполнить дизайн сайта по готовому брендбуку). [b]Вместе с откликом направьте нам Ваше портфолио.[/b] Необходимы также ...Дизайн сайтов21 заявкаЗакрыт10 месяцев назад
Нужно сделать журнал с названием «История голливудского кино» , на 10 разворотов формата А4, на страницах которого должна быть информация о старой голливудской киноиндустрии в сравнении с современной киноиндустрией ( старые и новые фильмы, актеры, ...InDesignPhotoshopВерстка полиграфии12 заявокЗакрытгод назад
Сделать верстку в indesign согласно правилам. Один оборот. Новость и картинки я скину. Пример в файлах.InDesignHTML-верстка3 заявкиЗакрытгод назад
- $10
В готовом документе Indesign сделать пропорциональные отступы для изображенийInDesignВерстка полиграфии4 заявкиЗакрытгод назад
Вот примеры двух заданий [url=https://disk.yandex.ru/d/DnYy-jKaA620YQ]https://disk.yandex.ru/d/DnYy-jKaA620YQ [/url][url=https://disk.yandex.ru/d/crHd36T87YLG-A]https://disk.yandex.ru/d/crHd36T87YLG-A[/url]InDesignИллюстрации и Рисунки6 заявокЗакрытгод назад
Верстка должна включать в себя сложно структурный разворот с использованием многоколонника (6-8-10) Нужно выбрать любые хорошие шрифты, которых нет в самом Indesign (по 3 на каждую работу), которые поддерживают кириллицу. Картинки все убрать и добавить больше текст. ...InDesignВерстка полиграфии1 исполнительЗакрытгод назад