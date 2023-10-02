Створення всього бренд-дизайну для настільної гри

Необхідно створити бренд-дизайн для настільної гри, в який входить:

- Дизайн фірмового стилю (фірмовий шрифтовий напис (логотип), вивіска, фірмові кольори, акциденція: візитні картки, індивідуальні бланки і т.п.)

- Дизайн настільної гри (ігрових елементів, буклетів гри та інших деталей гри, інформація про які буде надана виконавцю індивідуально)

- Дизайн упаковки настільної гри;

- Дизайн сайту настільної гри

- Дизайн соцмереж (в одному стилі) для настільної гри;

Загалом виконавець повинен мати наступні навички:

Глибоке розуміння бренду (вся необхідна наявна інформація для цього буде надана) Графічний дизайн: Дизайнер повинен мати відмінні навички у графічному дизайні, включаючи вміння працювати з растровими і векторними графічними програмами, такими як Adobe Photoshop, Illustrator і т. д. Він також повинен розуміти основи композиції, колористики та типографіки. Ідентифікація бренду: Дизайнер має бути здатний створювати унікальні бренд-елементи, такі як логотипи, кольорова палітра, типографія і графічні символи, які будуть відображати особливості бренду. Веб-дизайн Дослідження та тренди Комунікаційні навички Робота в Adobe Creative Suite: Знання і вміння працювати з програмами, такими як Photoshop, Illustrator, InDesign і іншими, є обов'язковими. Аналітика: Здатність аналізувати результати і вплив дизайну на бренд і його аудиторію. Адаптивність: бренд-дизайнер повинен бути готовий працювати з різними медіа та форматами, включаючи друковані матеріали, веб-сторінки, соціальні медіа та інші. і т.п. навички

Нас цікавить індивідуальні пропозиції виконавців під наш проект, а не шаблонність і однотипність.

Будемо раді розглянути ваші пропозиції (обов'язково вкажіть ціну (можна орієнтовну) за виконання даного проекту, надайте приклади ваших попередніх робіт, вкажіть дедлайн виконання роботи) (ми надаємо перевагу пропозиціям на виконання всього дизайну проекту одним виконавцем/командою для досягнення макимального результату)!