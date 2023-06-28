Вітаю! Треба створити дизайн етикетки для друку на упаковці. Він повинен бути схожий на той, який буде прикріплений до цього замовлення. Всі інші деталі в особистих повідомленнях.
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- Дизайн упаковкиДизайн продукции12 заявокОткрыт5 дней назад
Необходимо качественно, профессионально освежить дизайн действующей упаковки - плоского пакета с зип-замком 130 на 210 мм премиальной пищевой добавки для алкоголя. Пока делаем одно наименование лицевую сторону. Сделать дизайн более современным (чтоб не говорили нам ...Дизайн упаковкиДизайн продукции5 заявокЗакрытмесяц назад
Разработка дизайна упаковки бумаги а4 Для нас важен: профессиональный подход, соблюдение сроков, красивый результат вашей работы. Пример упаковки (стиль и цвет на ваш вкус) и логотип ...Дизайн упаковкиЛоготип брендаДизайн продукции13 заявокЗакрытмесяц назад
Необхідно створити бренд-дизайн для настільної гри, в який входить: - Дизайн фірмового стилю (фірмовий шрифтовий напис (логотип), вивіска, фірмові кольори, акциденція: візитні картки, індивідуальні бланки і т.п.) - Дизайн настільної гри (ігрових елементів, ...Дизайн сайтаInDesignIllustratorPhotoshopДизайн упаковкиДизайн продукции8 заявокЗакрыт2 месяца назад
Дизайн упаковки и заготовки для полиграфииДизайн упаковкиЗакрыт3 месяца назад
Задание на разработку бренда и сайта для продукта "Присадка для бензина". Заказчик: ООО ХПС Описание продукта: Продукт - это уникальная присадка для бензина, разработанная с использованием передовых технологий. Она улучшает качество и ...Дизайн сайтаБрендбукДизайн упаковкиДизайн этикеткиДизайн продукции2 заявкиЗакрыт3 месяца назад
Нужно создать дизайн упаковки для косметического продукта - крем баттер для тела. Оформить нужно: 1. Саму баночку (боковая сторона) 2. Квадратную картонную коробку для баночки (боковая сторона и дно). ...Дизайн упаковкиМокапЛоготип брендаДизайн продукции11 заявокЗакрыт3 месяца назад
Нужно сделать дизайн и подготовить к печати двухстороннюю картонку. Размер в сложенном виде 12х6см,12х12см пополам) Мы занимаемся производством тактических ремней. Их три вида. ТР-1, ТР-1, ТР-3. Картонка будет одна для ...Дизайн упаковкиФирменный стиль7 заявокЗакрыт4 месяца назад
Ищу дизайнера с опытом работы на иностранном рынке, для разработки единого стиля для компании. Наша компания занимается продажей вещей для собак. Нужно создать дизайн упаковки для нашего продукта и инструкцию в едином стиле, а так ...Дизайн упаковкиЗакрыт6 месяцев назад
3 варианта логотипа на американский бренд “Musiclongplay” - виниловые аксессуары. По 2 варианта на дизайны упаковок INNER SLEEVES и OUTER SLEEVES - 12.75 x 12.75 inch. -FACE-Что должно быть отображено на “книжке” в обязательном порядке:[list][*]наименование и лого ...Дизайн упаковкиЗакрыт6 месяцев назад
Необходимо разработать дизайн логотипа, упаковки, мануала, вложений для продукции нового бренда бытовой техники CONEL От исполнителя требуется подготовить единый концепт-дизайн для: 1. Логотипа 2. Мастер-макет потребительской цветной коробки. Сделать 1 мокап 3. Обложки и стиля оформления страниц инструкции-мануала 4. Вкладыша ...Дизайн упаковкиМокапЗакрыт6 месяцев назад
- $200
Нужен дизайн упаковки шоколадного батончика. Она должна быть яркая, красивая и аппетитная. Должна завлекать на покупку. Также она должна содержать текст с описанием и составом заранее написанный копирайтером. За ТЗ и примером дизайна пишите в ...Дизайн упаковкиДизайн продукции9 заявокЗакрыт7 месяцев назад
- $100
Необходимо создать новый дизайн упаковки для уже существующего бренда (бытовая химия, косметическая продукция). Мы хотим, что бы от старой айдентики остался только логотип. Наша продукция пакуется в дой-пак пакеты объемом 1 литр. Более подробное ТЗ ...Дизайн упаковкиДизайн продукции7 заявокЗакрыт7 месяцев назад
Разработать дизайн небольшой упаковки 32*6,5*3,4 см. У готовой работы выполнить препресс. Логотип и фирменный стиль уже есть. От вас портфолио, сроки и ценаДизайн упаковкиЗакрыт7 месяцев назад
Здравствуйте, нужно разработать дизайн обложки для готовой еды (салаты, вторые блюда).Дизайн упаковкиДизайн продукции16 заявокЗакрыт7 месяцев назад
- $100
Добрый день. Требуется создать логотип, название бренда и дизайн наклейки на упаковке. Подробнее будет в личном общении. Название товарного знака не должен быть занят.Дизайн упаковкиЛоготипы и Знаки1 исполнительЗавершен8 месяцев назад
Необходимо создать 3 варианта упаковки для фто-чая. Требуется дизайнер с хорошим портфолио и рейтингом. Детали при сотрудничествеДизайн упаковкиДизайн продукции10 заявокЗакрыт9 месяцев назад
- $10
Здравствуйте! Нужно перерисовать на готовой упаковке, изображение капсул.Дизайн упаковкиДизайн продукции11 заявокЗакрыт9 месяцев назад
Необходимо[b] разработать дизайн упаковки для смарт-тв приставки[/b]. Сборная коробка. Желателен опыт разработки упаковки для схожих товаров (техника для дома, малая бытовая и другая техника). Исходник формы коробки (с размерами) в формате .AI. Пожалуйста, при ...Дизайн упаковкиДизайн продукции9 заявокЗакрыт9 месяцев назад
Проектирование и оформление упаковки для любых осязаемых продуктов - от коробочек для проращивания семян до кейсов для торжественных сервизов.Дизайн упаковкиДизайн продукции10 заявокЗакрыт10 месяцев назад