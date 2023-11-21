Обновить дизайн упаковки пищевых добавок

Необходимо качественно, профессионально освежить дизайн действующей упаковки - плоского пакета с зип-замком 130 на 210 мм премиальной пищевой добавки для алкоголя. Пока делаем одно наименование лицевую сторону. Сделать дизайн более современным (чтоб не говорили нам больше - Дизайн - какой-то привет из 90-х), НО в то же время важно сохранить узнаваемость упаковки для привыкших к ней клиентов, чтобы не создалось впечатление, что это другой продукт (сохранить цветовую гамму каждой упаковки и что-то возможно другое, т.к. продажа новой и старой упаковки будет происходить одновременно ещё около года - переходный период). В общем - аккуратно с творчеством! Внести текстовые правки (ниже). Очень хотелось бы по опыту, чтобы Вы знали о совместимости шрифтов и цветов на одной упаковке. А также необходимо четко понимать правила структурирования и расположения элементов на упаковке! Приветствуется умение работы с Midjourney, чтобы быстро сгенерировать классные варианты нашей премиальной упаковки.

У нас шесть наименований продукции (bonificator.ru). Делаем пока только лицевую сторону пакета - Алковит 150 грамм.Если все понравится будем делать остальные 5 наименований нашего ассортимента только в других цветах (во вложении).

Для информации и понимания Добавка Алковит (он же бонификатор - от франц - улучшитель) - Предназначена для улучшения органолептических и физико-химических показателей алкогольных напитков (сахарных дистиллятов, ромов, водок особых, бальзамов, чачи и других).

Состав: молочная сыворотка высокоочищенная, обогащенная лактулозой; виноградный сахар; янтарная кислота; экстракт корня элеутерококка; экстракт коры дуба.

Исходя из состава - (содержит элеутерококк и кору дуба) - изображены в углу лепесток элеутерококка и кора дуба с желудем. Тут можно что-то доработать аккуратней с картинкой.

Во вложении файлы: - Алковит 150 старый макет с размерами (действующая упаковка, которую нужно освежить);

Два файла в кривых - Алковит (проба) - не очень удачная версия дизайнера по требуемому обновлению (можно её взять для дальнейшей работы, изменения по тексту тут внесены уже, кроме овала) со следующими замечаниями:

- какая-то дисгармония со шрифтами и с расположением и масштабом элементов (отступы, интервалы, пробельчики); - не сделано выделение тезиса о назначении продукта (Улучшает вкус и аромат сахарных дист....); в целом свежо (хотя от основного черно-бирюзового цвета по волне дизайнер ушёл до степени смешения с другим нашим "голубым" наименованием Алко-Премиум.

Также во вложении файлы - пакеты остальных наших наименований, которые позже будут также обновляться (возможно Вами же) по лекалам Вашего варианта и для понимания всей палитры наших наименований.

Текст на лицевую сторону пакета - Алковит:

Логотип Био-вита (научно-производственная компания..)

В овале, плашке или другом исполнении вместо Новинка пишем – Бонификатор высокой очистки

Комплексная вкусо-ароматическая пищевая добавка «Алковит»®

Улучшает вкус и аромат сахарных дистиллятов, ромов, водок особых, бальзамов, чачи и другого алкоголя

- Из натурального сырья

- Снижает токсичное воздействие спиртного на организм

- Всего пол чайной ложки добавки на литр алкоголя

- Не придает напитку посторонних вкусов, ароматов и цвета

Продукт хранить в сухом, защищенном от света месте, при температуре на выше 25 С

Масса нетто: 150 г