Логотип_х2

Здравствуйте! Нужен дизайнер, который создаст упаковки косметики для волос. Бренд-бук есть. Желательно, чтобы у вас был опыт по созданию бьюти-упаковок. Пожалуйста, присылайте сразу Ваши кейсы и цену за одну упаковку. Благодарю!