Дизайн упаковки для бумаги А4

Разработка дизайна упаковки бумаги а4

Для нас важен:

профессиональный подход,

соблюдение сроков,

красивый результат вашей работы.

Пример упаковки (стиль и цвет на ваш вкус) и логотип бренда во вложении.

Будем ждать от вас предложений по стоимости и срокам.