Дизайн упаковки для бумаги А4

Приветствую! Ищем креативного дизайнера, кто поможет с дизайном нашего мерча под участие в ЭКСПО. Конкретнее- нужен классный дизайн футболок, в которые будут одеты сотрудники на выставке
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разработка дизайна упаковки бумаги а4
Для нас важен:
профессиональный подход,
соблюдение сроков,
красивый результат вашей работы.
Пример упаковки (стиль и цвет на ваш вкус) и логотип бренда во вложении.
Будем ждать от вас предложений по стоимости и срокам.
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