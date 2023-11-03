Дизайн упаковки для бумаги А4

Дизайн продукцииЗакрыт13 заявок63 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Разработка дизайна упаковки бумаги а4

Для нас важен:

  • профессиональный подход,

  • соблюдение сроков,

  • красивый результат вашей работы.

Пример упаковки (стиль и цвет на ваш вкус) и логотип бренда во вложении.

Будем ждать от вас предложений по стоимости и срокам.

2 месяца назад
hrlineeu
28 летЛатвия
2 месяца в сервисе
Была
2 месяца назад
Файлы доступны только авторизованным пользователям