Дизайн стаканчиков кофе с собой

Потрібно створити наклейку де розмістити лого, назва аромату та вага. створити наклейку із попередженням і складом дизайн накриття свічки картонкою
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Ищем графического дизайнера, иллюстратора для разработки дизайна стаканчиков «кофе с собой»
- Похожие заказы
- Дизайн продукции13 заявокЗакрыт23 дня назад
необходимо разработать дизайн этикетки для продукта гель для душа: Табак-Ваниль, Вишня-Миндаль. Бренд есть. Примеры скинем.Дизайн продукции1 исполнительЗавершенмесяц назад
Пользовались NiceLabel для печати этикеток с термопринтера Paytor TLP31U на этикетках 70х60мм Не можем продолжать работать так. Поэтому нужно изменить макеты под размер этикетки 58х60 и под формат софта BarTender Количество ...Дизайн продукции4 заявкиЗакрыт24 дня назад
- $5
Нужно создать баннера для инстаграм Салон маникюра та педикюра Инста Тематика: ищем майстра Цель: через баннер найти мастера в салон на услуги.Дизайн продукции11 заявокЗакрыт2 месяца назад
- $150
Здравствуйте, коллеги! Для производителя упаковки нужно отрисовать или подобрать готовые (но в едином стиле) фотореалистичные картинки (мокапы?) пакетов. Качество и стиль такого формата - https://n-pak.ru/allmilk Всего около 15ти нужно будет ...Дизайн продукции4 заявкиЗакрытмесяц назад
- $25
Добрый день Необходимо найти человека, который будет подключаться периодически для создания и корректировки макетов для техники на коробку. Техника мелко бытовая.Дизайн продукции6 заявокЗакрытмесяц назад
- $2
Здравствуйте! нужно сделать эскиз одностороннего меню формата А4 (для пивняка.) есть меню дневное (туда входит блюда и алкоголь) и вечернее меню (также блюда и алкоголь) получается 2 меню. дизайн одинаковый , отличаться ...Дизайн продукции15 заявокЗакрытмесяц назад
Здравствуйте, есть макеты выполненные в Figma в формате SVG их нужно перегнать в CDR чтобы бы сохранились все пропорции и размеры макета, а также макеты в CDR остались в векторе. Ищу специалиста умеющего в CorelDraw ...Дизайн продукции2 заявкиЗакрыт2 месяца назад
- $30
Нужна этикетка на бутылку из прозрачного пластика объемом 500 мл и 250 мл(под вопросом) В баночке будет находится рыбий жир Рекомендуемые размеры этикетки: окружность для 0,5 л - 19,5 см, а ширина 6,5 ...Дизайн продукции10 заявокЗакрыт2 месяца назад