Нужно SVG конвертировать в CDR

Дизайн продукцииЗакрыт2 заявки10 просмотров
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Здравствуйте, есть макеты выполненные в Figma в формате SVG их нужно перегнать в CDR чтобы бы сохранились все пропорции и размеры макета, а также макеты в CDR остались в векторе. Ищу специалиста умеющего в CorelDraw и имеющего опыт в предпечатной подготовке. Макетов не много, всего 3 штуки. Более подробную информацию отправлю исполнителю в телеграм. Оставляйте свои заявки и указывайте телеграм куда можно написать.

2 месяца назад
starikovdk
30 летРоссия
2 года в сервисе
Был
2 месяца назад