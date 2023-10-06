Нужно SVG конвертировать в CDR

Здравствуйте, есть макеты выполненные в Figma в формате SVG их нужно перегнать в CDR чтобы бы сохранились все пропорции и размеры макета, а также макеты в CDR остались в векторе. Ищу специалиста умеющего в CorelDraw и имеющего опыт в предпечатной подготовке. Макетов не много, всего 3 штуки. Более подробную информацию отправлю исполнителю в телеграм. Оставляйте свои заявки и указывайте телеграм куда можно написать.