Нужен дизайн этикетки для рыбьего жира для собак

$30
Дизайн продукцииЗакрыт10 заявок55 просмотров
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  1. Нужна этикетка на бутылку из прозрачного пластика объемом 500 мл и 250 мл(под вопросом)

  2. В баночке будет находится рыбий жир

  3. Рекомендуемые размеры этикетки:  окружность для 0,5 л - 19,5 см, а ширина 6,5 см
    Подробное описание написано в ТЗ, вышлю в лс

    Также хотелось бы найти дизайнера на продолжительное сотрудничество, тк периодически нужны будут заказы. Например: визитки, баннеры, этикетки и т.д.

    Оплата только картами Visa, Mastercard

2 месяца назад
terakat
29 летБеларусь
3 года в сервисе
Был
2 месяца назад