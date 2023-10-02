Разработка, дизайн календаря

Имеется микроавтобус Renault Trafic 2023, белый. Необходимо разработать проект нанесения на микроавтобус, с трех сторон, две боковые и задняя, лого фирмы, названия, QR-кода, сайта и телефона. Нужно избрать гармоничное цветовое решение, пропорции с учетом выштамповок ...
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Добрый день, нужно сделать дизайн календаря 2024
разработать мает готовый для печати
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