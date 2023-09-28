Необходимо создать дизайн Лонгслива

Дизайн продукцииЗакрыт5 заявок27 просмотров
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Нужно создать принт с изображением Леви из Атаки титанов, преобразованного через нейросеть. Картинка должна быть на груди, не большого размера, а также на 1 или 2х рукавах (тоже довольно минималистично). Прикрепляю фото лонгслива, на котором планируем делать принт.

3 месяца назад
guest_1696248622647
Россия
3 месяца в сервисе
Был
3 месяца назад