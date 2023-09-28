Необходимо создать дизайн Лонгслива

Нужно создать принт с изображением Леви из Атаки титанов, преобразованного через нейросеть. Картинка должна быть на груди, не большого размера, а также на 1 или 2х рукавах (тоже довольно минималистично). Прикрепляю фото лонгслива, на котором планируем делать принт.