Разработка дизайна

Дизайн продукцииЗакрыт23 заявки94 просмотра
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Нужны флаеры, листовки, визитки под нас. Верстка на баннер.

Чем занимаемся? Немного информации о нес во вложении.

Открылись пару месяцев назад. Логотип утвержден, с остальным пока не очень.

3 месяца назад
webecom
37 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
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