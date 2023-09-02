Необходимо разработать дизайн наклейки на пачку угля для кальяна. Уголь производится из кокосовой скорлупы, это должно быть изображено на наклейке и бросаться в глаза.

Так же, важно указать, что уголь производится в Индонезии.

Вся необходимая информация есть на макете наклейки, которую нам разработал другой дизайнер, но нам она не нравится.

Прикрепляю четыре файла: 1 - существующий дизайн наклейки; 2-4 - пример дизайна, который нам нравится - уголь Хулиган(копировать не нужно, нужно просто для понимания того, что нравится). Стильно и современно.