Отрисовать, перерисовать дизайн по фото (образцу)

$15
Дизайн продукцииЗакрыт8 заявок68 просмотров
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Требуется дизайнер, отрисовать(сделать аналого по фотл) 5 дизайнов с картинки, в высоком качестве, для прикреплениях их в ТЗ, для дальнейшего нанесения на посуду (тарелки). С указание цвета CMYK

4 месяца назад
guest_16352370788366
Беларусь
2 года в сервисе
Был
4 месяца назад
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