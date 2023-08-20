14 визуализаций Флаера

Необходимо сделать и оформить презентацию парти-тура на 4 страницах. Содержание примерно такое. Информация будет предоставлена. Графика и фото частично (отель, клубы и т.д.). Слайд 1: Приветствие и Вступление Слайд 2: ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день,
Для статьи нам нужно сделать 14 визуализаций флаеров (пример закреплен)
1) каждая визуализация - отдельный уникальный простой дизайн (язык польский)
2) важно! мы не будем использовать фотографий, чужих данных и тд даже с фотостоков (можно брать чужие идеи и хорошо переделывать)
3) должна быть общая стилистика фона и тд, так как это будет одна статья
Еще раз подчеркну! Нам зависит на полной уникальности при этом мы не будем цепляться ни к одному с дизайну = просто должно быть симпатично
- Похожие заказы
- $30Дизайн продукции12 заявокЗакрыт3 месяца назад
Нужно нарисовать меню для кафеДизайн продукции18 заявокЗакрыт3 месяца назад
Нужно календарь настенный собрать из готовых фото хорошего качества. Сроки на предоставление первых результатов сжатые. Нужно до 24 августа показать первые результаты, что бы успеть к знаковому событию компании. Далее можно в спокойном темпе доделатьДизайн продукции9 заявокЗакрыт3 месяца назад
Здравствуйте. Необходимо создать похожую работу: УпаковкаДизайн продукции9 заявокЗакрыт4 месяца назад
- $10
Дизайн пакета для хлебной продукцииДизайн продукции1 заявкаЗакрыт4 месяца назад
- $10
Необходим дизайн листовки-направления для ортопедической продукции. Имеется образец, набросанный в Word (прикреплен в файлах). Также будут прилагаться фотографии в хорошем качестве.Дизайн продукции25 заявокЗакрыт3 месяца назад
Потрібно розробити листівку, яку вкладають в посилку із замовленням одягу. формат А-6.Дизайн продукции11 заявокЗакрыт3 месяца назад
Ідея полягає в виготовлені ігрових полів для метанні дротиків не стандартних ідей. Наприклад: Ідея 1: фізіономі путіна на все ігрове поле, можливо в форматі клоуна з фільма «Пила» або інших персонажів, з зображенням ...Дизайн продукции4 заявкиЗакрыт3 месяца назад
НУЖНО СДЕЛАТЬ: Листовку формата А6 горизонтальную Отрывные номера телефонов (+7 990 234-71-18 / +7 990 241-51-03), сделать пунктирную линию для того что бы можно было резать + сделать хороший от текста ...Дизайн продукции12 заявокЗакрыт3 месяца назад