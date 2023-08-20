14 визуализаций Флаера

Добрый день,

Для статьи нам нужно сделать 14 визуализаций флаеров (пример закреплен)

1) каждая визуализация - отдельный уникальный простой дизайн (язык польский)

2) важно! мы не будем использовать фотографий, чужих данных и тд даже с фотостоков (можно брать чужие идеи и хорошо переделывать)

3) должна быть общая стилистика фона и тд, так как это будет одна статья

Еще раз подчеркну! Нам зависит на полной уникальности при этом мы не будем цепляться ни к одному с дизайну = просто должно быть симпатично