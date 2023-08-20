Презентация парти тура

Необходимо сделать и оформить презентацию парти-тура на 4 страницах. Содержание примерно такое. Информация будет предоставлена. Графика и фото частично (отель, клубы и т.д.).



Слайд 1: Приветствие и Вступление

Слайд 2: Что вас ждет на Party Tour

Слайд 3: Проживание и Удобства

Слайд 4: Как присоединиться к Party Tour