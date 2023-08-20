Презентация парти тура

$30
Дизайн продукцииЗакрыт12 заявок52 просмотра
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Необходимо сделать и оформить презентацию парти-тура на 4 страницах. Содержание примерно такое. Информация будет предоставлена. Графика и фото частично (отель, клубы и т.д.).

Слайд 1: Приветствие и Вступление

Слайд 2: Что вас ждет на Party Tour

Слайд 3: Проживание и Удобства

Слайд 4: Как присоединиться к Party Tour

4 месяца назад
freshcom
47 летТаиланд
15 лет в сервисе
Был
месяц назад
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