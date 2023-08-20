Презентация парти тура

Нужно нарисовать меню для кафе
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо сделать и оформить презентацию парти-тура на 4 страницах. Содержание примерно такое. Информация будет предоставлена. Графика и фото частично (отель, клубы и т.д.).
Слайд 1: Приветствие и Вступление
Слайд 2: Что вас ждет на Party Tour
Слайд 3: Проживание и Удобства
Слайд 4: Как присоединиться к Party Tour
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