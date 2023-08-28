Нужны этикетки на сиропы

Есть 8 вкусов сиропов, есть референсы на которые нужно ориентироваться ( они прикреплены к этому запросу), есть детальное ТЗ.

Нужен готовый дизайн 8 этикеток в одном стиле - и 8 в другом стиле. Итого 16 этикеток.

По сути нужно 2 варианта дизайна, согласовали их png варианты и делаем вкусы уже в этих двух согласованных стилях.

Исходники нужны в одном из форматов psd, figma, crd, ai.

При отклике пожалуйста укажите

1)срок исполнения

2)стоимость за эту задачу - где мы делаем 2 варианта дизайна по тз описанному выше+дам отдельное детальное ТЗ,

3)ваш контактный номер телефона

4)тг айди