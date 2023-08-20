Есть 8 вкусов сиропов, есть референсы на которые нужно ориентироваться ( они прикреплены к этому запросу), есть детальное ТЗ. Нужен готовый дизайн 8 этикеток в одном стиле - и 8 в ...
Создать обложку, иллюстрации для написанной книги. Сделать верстку
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Создать обложку, иллюстрации для написанной книги. Сделать дизайн и верстку как для бумажной, так и для электронной версии книги. Книга небольшая, около 4 а.л. Присылайте свои работы и цены.
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