Разработать дизайн для обложки нашего курса для переводчиков

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Завершен6 заявок40 просмотров

Разработать оригинальный дизайн обложки

Курс идет для переводчиков

сам курс вышлем

Ждем цену

Адаптивный дизайнДизайн лендинговДизайн обложекДизайн рекламных материаловДизайн флаеров
16 дней назад
centerpremium
40 лет
10 лет в сервисе
Была
12 дней назад

Выбранный исполнитель

bulanovaelena
39 лет
4 года в сервисе
Была
3 дня назад
16 дней назад
$10
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Рекомендую работодателя Раушан, было понятное задание и сразу оплата после выполнения. Раушан вежливая, все четко и по делу.

Заявки фрилансеров

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месяц в сервисе
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