Разработать оригинальный дизайн упаковки для батончиков и конфет ТМ 'KRASH' с протеином 10% и без сахара. Упаковка в брутально-спортивном стиле с использованием черного цвета и золотых элементов. Необходимо создать логотип, акцентировать на фразах 'Без сахара' и '10% протеина'. Итоговый вариант представить в виде мокапа для одного из видов продукта.