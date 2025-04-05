Разработать дизайн упаковки ТМ "ONE"

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Фирменный стиль
Открыт6 заявок248 просмотров

Необходимо создать упаковку для батончиков и конфет без сахара. Упаковка должна быть выполнена в стиле здорового минимализма, быть яркой и легкой. Во вложении референс - можно им вдохновиться и сделать что-то подобное. Предусмотреть, что в линейке будет несколько вкусов, добавить изменяемый элемент, чтобы быстро различать вкусы между собой, возможно добавить фуд-зону. Создать логотип «ONE»

Продукты:

·        Конфета без сахара с протеином весом 15 грамм, вкус тирамису, лицевая часть (ширина 45 мм, высота 42 мм (в этот размер входит отступ по бокам 1см на швы, где не должно быть текста).

·        Батончик без сахара с протеином весом 40 грамм, вкус тирамису, лицевая часть (ширина 140 мм, высота 55мм (в этот размер входит отступ по бокам 1см на швы, где не должно быть текста).

Основные требования к дизайну: Оригинальный дизайн лицевой части, использование бесплатных шрифтов, с бесплатным использованием в коммерческих целях. Возможно использовать как основу черный фон с золотыми элементами.

Важно итоговый вариант представить в виде мокапа (дизайн, натянутый на форму батончика или конфет). Концепт можно представить на одном из видов продукта (конфеты или батончик).

Текст:

·        Акцент на фразе «No sugar added», «10% protein»

·        Обозначить вкус: Арахисовая паста

·        Логотип «ONE»

·        Sweet Bar / Sweet candy

Дизайн объектовСоздание логотипов
16 дней назад
Влада
 
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