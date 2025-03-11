Контейнер для дрона

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Открыт1 заявка123 просмотра

Сделать модель контейнера для дрона, по примеру, изменив параметры

Solid works

3D-моделированиеSolidWorks
месяц назад
Гость
месяц в сервисе
Был
месяц назад
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Заявки фрилансеров

Олена
 
39 лет
месяц в сервисе
Была
17 дней назад
месяц назад