Создать модель надувного круга

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Закрыт1 заявка297 просмотров

Техническое задание (ТЗ) на дизайн надувного круга

1️⃣ Общая концепция

Создать надувной круг в 2-х вариантах.
Первый - с намёком на известную публичную личность (с использования реального лица в мультяшном стиле президента Украины В. Зеленского).
Второй - обычного мультяшного персонажа мужского пола (мужское лицо)

2️⃣ Детали дизайна

✅ Основная форма: стандартный надувной круг (как в классических моделях).

✅ Голова:

Карикатурное лицо (с элементами, напоминающими Зеленского, но стилизованное).

Прическа – короткая, тёмные волосы.

Борода и усы – характерная, но мультяшная версия.

✅ Цветовая схема:

Темно-синий корпус, с элементами украинской символики, градиенты, узоры, завуалированные намеки.
Без прямых использований официальных символов.

✅ Текст/надписи:

Фраза на круге: "Suit after victory" (на передней части изделия "груди").

3️⃣ Требования к файлам

✅ Векторный формат (AI, EPS, PDF, SVG)

✅ Цветовая модель CMYK (для печати)

✅ Высокое разрешение (300 dpi+)

Прикрепляю пример изделия для понимания концепции.

3D-моделированиеAdobe IllustratorДизайн объектов
2 месяца назад
guest_16606347015934
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2 месяца назад
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Александр
 
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