Требуется дизайнер для создания 3D модели карты Библейского Израиля с текстом на русском языке и визуальной имитацией деревянной рамки. Модель должна быть подготовлена для 3D печати с высоким разрешением, включая четкие детали и файл в формате STL. Ожидается высокое качество детализации до 0.1 мм для успешной печати.