3D шаблон

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Закрыт2 заявки416 просмотров

Здравствуйте, нужно сделать шаблон в Блендере фото пластиковой карты-визитки на нескольких фонах. На карте сделать возможность менять эмбосированные данные

Фон - 5-6 видов (с возможностью добавлять)

Ракурс так же создать несколько что бы я просто переключал

3D-моделированиеBlender
3 месяца назад
guest_1739639153207
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Сергей
 
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Мане
 
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3D-графика

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