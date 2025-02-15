Требуется разработать 3D проект крыши для выполнения расчетов нагрузок. Необходима подготовка готовых чертежей для дальнейшего изготовления. Важно учесть все технические требования.
3D шаблон
Здравствуйте, нужно сделать шаблон в Блендере фото пластиковой карты-визитки на нескольких фонах. На карте сделать возможность менять эмбосированные данные
Фон - 5-6 видов (с возможностью добавлять)
Ракурс так же создать несколько что бы я просто переключал
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