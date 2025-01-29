3D проект купола крыши

$400
  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
Закрыт2 заявки265 просмотров

Надо сделать 3 D проект крыши для расчета нагрузок и получения готовых чертежей для ее изготовления

3D-моделированиеСоздание чертежей
3 месяца назад
guest_15923334978748
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