Требуется визуализатор в архитектурное бюро DO DESIGN для разработки фотореалистичных визуализаций интерьеров фитнес-клубов и общественных пространств. Необходимы навыки работы с 3ds Max, Blender, Corona/V-Ray, а также желательно наличие опыта в создании VR-панорам или анимации. Ожидается сотрудничество с проектной командой и внесение изменений в визуализацию по обратной связи. Условия оплаты варьируются от 8000 до 12000 у.е. за 10 рендеров в зависимости от уровня детализации.