Визуализатор в архитектурное бюро DO DESIGN

  1. Биржа фриланса
  2. Интерьеры и Экстерьеры
Закрыт7 заявок49 просмотров

Требуется визуализатор в архитектурное бюро DO DESIGN для разработки фотореалистичных визуализаций интерьеров фитнес-клубов и общественных пространств. Необходимы навыки работы с 3ds Max, Blender, Corona/V-Ray, а также желательно наличие опыта в создании VR-панорам или анимации. Ожидается сотрудничество с проектной командой и внесение изменений в визуализацию по обратной связи. Условия оплаты варьируются от 8000 до 12000 у.е. за 10 рендеров в зависимости от уровня детализации.

3ds MaxBlenderВизуализация объектовДизайн интерьеровРендеринг
4 месяца назад
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