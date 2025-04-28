Natali_KS

Наталія Сахно Natali_KS

 
47 лет
3 года на фриланс-бирже
Была
10 дней назад
Якісна візуалізація - запорука успішного проекту!

Вітаю вас!

Роблю візуалізацію інтер'єру житлових та комерційних приміщень.

Працюю у 3DsMax Corona Render 2020.

Ви дизайнер - доповню Ваш дизайн-проект фотореалістичною візуалізацією чітко за вашим ТЗ.

Робите ремонт самостійно - зробіть декільтка віртуальних інтер'ерів, подивіться та оберіть варіант, якаий вам більше подобається.

Вас щось не влаштує - внесимо три кола правок безкоштовно.

За підсумком ви отримаєте детально опрацьовані рендери у фотореалістичній якості!

Я готова до співпраці. Ваше завдання - моя мета!

#4Рендеринг
#83D-моделирование
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средняя оценка
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процент рекомендаций
#402
рейтинг фрилансера
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