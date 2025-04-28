Якісна візуалізація - запорука успішного проекту!
Вітаю вас!
Роблю візуалізацію інтер'єру житлових та комерційних приміщень.
Працюю у 3DsMax Corona Render 2020.
Ви дизайнер - доповню Ваш дизайн-проект фотореалістичною візуалізацією чітко за вашим ТЗ.
Робите ремонт самостійно - зробіть декільтка віртуальних інтер'ерів, подивіться та оберіть варіант, якаий вам більше подобається.
Вас щось не влаштує - внесимо три кола правок безкоштовно.
За підсумком ви отримаєте детально опрацьовані рендери у фотореалістичній якості!
Я готова до співпраці. Ваше завдання - моя мета!
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#402
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ТОП-10— Интерьеры и Экстерьеры
ТОП-50— Архитектура зданий
Портфолио
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Интерьеры и Экстерьеры
нет отзывов
$1/час
от $10от 1 дня
#6
Архитектура зданий
нет отзывов
$1/час
от $10от 1 дня
#42
Чертежи и Схемы
нет отзывов
$1/час
от $10от 1 дня
#137