Якісна візуалізація - запорука успішного проекту!

Вітаю вас!

Роблю візуалізацію інтер'єру житлових та комерційних приміщень.

Працюю у 3DsMax Corona Render 2020.

Ви дизайнер - доповню Ваш дизайн-проект фотореалістичною візуалізацією чітко за вашим ТЗ.

Робите ремонт самостійно - зробіть декільтка віртуальних інтер'ерів, подивіться та оберіть варіант, якаий вам більше подобається.

Вас щось не влаштує - внесимо три кола правок безкоштовно.

За підсумком ви отримаєте детально опрацьовані рендери у фотореалістичній якості!

Я готова до співпраці. Ваше завдання - моя мета!