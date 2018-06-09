Дизайн/3D визуализация
e-mail: [email protected]
ОБРАЗОВАНИЕ
Таврический Национальный Университет им. В.И. Вернадского
Факультет «дизайн интерьера»
Запорожский Национальный Технический Университет
Факультет «промышленный дизайн»
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ И ЗНАНИЯ
Пользователь 3DMax + Vray(Corona), ArchiCAD, CorelDRAW, Adobe Photoshop. Владею техникой графического и художественного рисунка.
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ
Дизайн интерьера
Визуализация и моделирование интерьеры/экстерьеры
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недостаточно оценок
—
недостаточно рекомендаций
$100
средняя цена заказа
—
нет принятых заявок
—
нет постоянных заказчиков
2
безопасных платежей
ТОП-20— Архитектура зданий
ТОП-20— Интерьеры и Экстерьеры
ТОП-50— 3D-графика
Портфолио
Отзывы заказчиков
$100
10 баллов
4 года назад
Очень быстро! Хорошая работа! Всё намного проще, чем казалось) Получили то, что хотели в максимально короткие сроки и по приемлемой цене. Спасибо вам, не раз ещё обратимся!
Ответный отзыв
Спасибо за интересный проект. Буду рад дальнейшему сотрудничеству!
$100
10 баллов
4 года назад
Работа была сделана очень качественно и даже быстрее намеченных сроков. Очень доволен результатом и буду рад повторному сотрудничеству.
Ответный отзыв
Спасибо за интересный проект. Рад сотрудничать и далее.
$158
10 баллов
4 года назад
Все ок, спасибо
Ответный отзыв
Спасибо за сотрудничество. Все прошло успешно.
$100
10 баллов
6 лет назад
Рад сотрудничеству. Все четко, понятно, и по адекватным ценам.
Ответный отзыв
Спасибо за сотрудничество.
$100
10 баллов
6 лет назад
Отличная работа. Качественно и быстро.
Ответный отзыв
Спасибо за интересный проект.
Интерьеры и Экстерьеры
18 отзывов
от $35
#14
3D-графика
9 отзывов
от $35
#32
Архитектура зданий
2 отзыва
от $35
#13