Revut_S

Сергей Revut_S

 
37 летУкраина/Киев
11 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Дизайн/3D визуализация

www.revut-group.com

e-mail: [email protected]

ОБРАЗОВАНИЕ

Таврический Национальный Университет им. В.И. Вернадского

Факультет «дизайн интерьера»

Запорожский Национальный Технический Университет

Факультет «промышленный дизайн»

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ И ЗНАНИЯ

Пользователь 3DMax + Vray(Corona), ArchiCAD, CorelDRAW, Adobe Photoshop. Владею техникой графического и художественного рисунка.

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ

Дизайн интерьера

Визуализация и моделирование интерьеры/экстерьеры

CorelDRAW3ds MaxArchiCADPhotoshop
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$100
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
2
безопасных платежей
ТОП-20
Архитектура зданий
ТОП-20
Интерьеры и Экстерьеры
ТОП-50
3D-графика
Портфолио
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Отзывы заказчиков
guest_15833365017156
4 года в сервисе
Был
4 года назад
$100
10 баллов
4 года назад
3 д модель здания и окружающего его уличного пространства
Очень быстро! Хорошая работа! Всё намного проще, чем казалось) Получили то, что хотели в максимально короткие сроки и по приемлемой цене. Спасибо вам, не раз ещё обратимся!
Спасибо за интересный проект. Буду рад дальнейшему сотрудничеству!
Ответный отзыв
ladislaus_b
Владислав 
24 годаЧехия
4 года в сервисе
Был
4 года назад
$100
10 баллов
4 года назад
Визуализация экстерьера
Работа была сделана очень качественно и даже быстрее намеченных сроков. Очень доволен результатом и буду рад повторному сотрудничеству.
Спасибо за интересный проект. Рад сотрудничать и далее.
Ответный отзыв
danil4er
38 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$158
10 баллов
4 года назад
Доработка визуализации жилого комплекса
Все ок, спасибо
Спасибо за сотрудничество. Все прошло успешно.
Ответный отзыв
kadabas
37 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$100
10 баллов
6 лет назад
Требуется выполненный дизайн проект.
Рад сотрудничеству. Все четко, понятно, и по адекватным ценам.
Спасибо за сотрудничество.
Ответный отзыв
artmandmitriy
44 годаУкраина
6 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$100
10 баллов
6 лет назад
Визуализация 5-этажного дома
Отличная работа. Качественно и быстро.
Спасибо за интересный проект.
Ответный отзыв
Интерьеры и Экстерьеры
18 отзывов
от $35
#14
3D-графика
9 отзывов
от $35
#32
Архитектура зданий
2 отзыва
от $35
#13