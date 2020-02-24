Требуется разработать проекты КМ и КМД:1) Нужен проект на каркас ( и композитный алюминий) остановочногокомплекса. Фотография и размеры во вложении 2) Нужен проект автосервиса 7м. длина, 5м. ширина, высота 4м. ипроизводственное помещение 5м.*5м., высота 3м. Производственное ...
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Визуализация экстерьера
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