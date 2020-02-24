Визуализация экстерьера 

Нужно сделать дизайн-проект квартиры желательно продумать и переделать в двухкомнатную, если не получится, то сделать однушку с большой кухней студией и спальней. Внизу прикрепил планировку, никаких несущих стен нет, все продумываете сами. Просьба не писать ...