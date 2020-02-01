Дизайн интерьера квартиры

Необходимо выполнить интерьер для 1 помещения кухни-гостиной в стиле "уютный, домашний" лофт. Должно быть: 1) Стенка кухни 2) Барная стойка 3) Обеденный стол со стульями 4) Телевизор 5) Диван 6) Столик перед диваном для игры в настольные игры 7) Камин (можно под ...