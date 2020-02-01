Интерьер кухни-гостиной загородного дома

Необходимо выполнить интерьер для 1 помещения кухни-гостиной в стиле "уютный, домашний" лофт. Должно быть:

1) Стенка кухни

2) Барная стойка

3) Обеденный стол со стульями

4) Телевизор

5) Диван

6) Столик перед диваном для игры в настольные игры

7) Камин (можно под телевизором)

На потолке выполнить декорации из деревянного бруса.

Одна стена должна быть клинкерной плиткой красного кирпича.

Проект дома можно скачать по этой ссылке: https://yadi.sk/i/hQh2BVSYFxkayw

Смотри помещения 101 и 102 (зальное помещение)