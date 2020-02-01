Нарисовать гардеробы (срочно)

Интерьеры и ЭкстерьерыЗакрыт12 заявок357 просмотров
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Наш дизайнер приболел и в срочном порядке ищем замену. Сегодня в 14:00 надо показать картинку заказчику.

Нужны картинки 4-х гардеробов. (Есть эскизы от Руки)

пример прикрепляю к письму. Подробную инфо отправлю на почту.

4 года назад
ComplexLux
34 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
3 года назад