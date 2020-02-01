Нарисовать гардеробы (срочно)

Нужен дизайн-проект квартиры 104 метра в г. Санкт-Петербурге. В квартире 8 окон в пол, радиусная гостиная.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Наш дизайнер приболел и в срочном порядке ищем замену. Сегодня в 14:00 надо показать картинку заказчику.
Нужны картинки 4-х гардеробов. (Есть эскизы от Руки)
пример прикрепляю к письму. Подробную инфо отправлю на почту.
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