ComplexLux

Алексей Солодовников ComplexLux

 
34 годаРоссия/Москва
7 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$5
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
iversonkz
Искандер 
25 летКазахстан
4 года в сервисе
Был
2 года назад
$5
10 баллов
3 года назад
Отрисовать в векторе картинку(срочно)
Отличный заказчик! 👍
Сработал оперативно. Всё очень точно. Понятный, адекватный.
Ответный отзыв
Eullen
Полина 
33 годаУкраина
8 лет в сервисе
Была
7 месяцев назад
$86
10 баллов
4 года назад
Нужна презентация(маркетинг кит). Есть пример в pdf. СРОЧНО
Большое спасибо за интересный проект. Только положительное впечатление от сотрудничества. С радостью поработаю еще над вашими проектами!)
Обращаюсь к Полине не первый раз. Отличное чувство вкуса и всё хорошо с ответственностью и пониманию сроков.
Ответный отзыв
Eullen
Полина 
33 годаУкраина
8 лет в сервисе
Была
7 месяцев назад
$20
10 баллов
4 года назад
Визитки
Спасибо за проект! Сотрудничеством с Алексеем довольна. Хорошо поставлена задача, оплата моментальная.
Очень оперативно и качественно. Полина поняла меня как никто. Рекомендую.
Ответный отзыв
andrey-fortune
36 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
$90
10 баллов
4 года назад
Разработать дизайн презентации(предложения сотрудничества)
Все прошло на отлично! Понятная постановка задачи. Быстрый фидбек. Клиент всегда на связи. Оплата без задержки. Рекомендую к сотрудничеству.
Всё супер нет вопросов вообще.
Ответный отзыв
idesh
Денис 
26 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$100
10 баллов
6 лет назад
Проект торговой точки островного типа в sketchup
Отличный заказчик, очень удобно работать с ним.
Все замечательно. Рекомендую.
Ответный отзыв