ComplexLux

Постоянно есть объём работ по разработке чертежей мебели и предметов интерьера. К каждому изделию прилагается ТЗ – габариты, визуализация, указания материалов, фурнитуры и прочих нюансов. Есть потребность: 1 – В разработке КДЗ (примеры прикрепляю) 2 – В разработке уже ...
- Интерьеры и Экстерьеры10 заявокЗакрыт3 года назад
Нужна эта картинка в векторе для последующей печати на банереИллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен3 года назад
Наш дизайнер приболел и в срочном порядке ищем замену. Сегодня в 14:00 надо показать картинку заказчику. Нужны картинки 4-х гардеробов. (Есть эскизы от Руки) пример прикрепляю к письму. Подробную инфо отправлю на почту.Интерьеры и Экстерьеры12 заявокЗакрыт4 года назад
Необходимо сделать презентацию компании на примере уже имеющейся. То есть берём пример за основу и делаем презентацию с учетом фирменного стиля новой компании.Презентации1 исполнительЗавершен4 года назад
Нужны визитки для организации www.kehowork.ruФирменный стиль1 исполнительЗавершен4 года назад
Планирую сделать красивое предложение сотрудничества для дизайнеров интерьера. Я занимаюсь изготовлением мебели для общественных мест, планирую начать работать и с домашним сегментом и конечно же лучше начать с сотрудничества с дизайнерами интерьера. Данную презентацию буду отправлять по ...Верстка полиграфии1 исполнительЗавершен4 года назад
ПримерБаннеры23 заявкиЗакрыт5 лет назад
Нужны 5 обложек для 5-и песен. Стиль - поп музыка Исполнитель - девушка Исходные фото есть.Иллюстрации и Рисунки26 заявокЗакрыт5 лет назад
Необходима визуализация кованного ограждения (на чертежах "ВАРИАНТ 1") на двух балконах разной формы.3D-графика14 заявокЗакрыт5 лет назад
Добрый день! Требуется разработка фирменого стиля для компании в сфере дизайна интерьера. Составляющие фирменного стиля: [list][*]Лого [*]Текстовое лого[*]Фирменный бланк[*]Визитка[*]Элементы сайта (шапка, пару иконок, подвал)[*]Аватарка инстаграм[*]Элементы на фото в инстаграм (название рубрик, рекламные посты)[/list](Так же есть потребность в разработке рекламных ...Фирменный стиль44 заявкиЗакрыт5 лет назад
Администрация торгового центра запросила чертеж "портала" выполненного из мдф(+шпон) установленного на стеклянную часть фасада. В основном им нужно понимание крепежа МДФ панели к фасадному стеклу. Идеи по монтажу приветствуются)Чертежи и Схемы3 заявкиЗакрыт6 лет назад
Нужны качественные визуализации гримерских зеркал. 3-5 моделей с четким тз. Возможно будет рисунок от руки или наброски в скетчап.3D-графика20 заявокЗакрыт6 лет назад
Необходимо доработать имещийся маркетинг кит и на его основании сделать презентацию, в том же стиле.Дизайн продукции13 заявокЗакрыт6 лет назад
1. План Помещения, выполненный в масштабе М:100; 2. Архитектурный проект дверей и витрин; 3. Объёмы работ Арендатора (спецификации); 4. Чертежи систем инженерного обеспечения; 5. Ведомость применяемых отделочных материалов; 6. План потолка; 7. План полов; 8. План-схема ...Чертежи и Схемы5 заявокЗакрыт6 лет назад
Ниша - мебель, кухни, дизайн интерьера. Необходимо создать хорошую, правильную рекламную компанию. Идеально - человек с хорошим вкусом, который сможет заполнить аккаунт instagram соответствующим контентом.Социальные сети (SMM и SMO)17 заявокЗакрыт6 лет назад
Есть несколько фотографий готовых работ, которые мы планируем выложить на сайт. Но фотографии сделаны с айфона и некоторые в плохоосвещаемом помещении. На фото в основном островные точки в торговых центрах.Обработка фотографий1 исполнительЗавершен6 лет назад
Для ремонта в торговой точке в одном из ТЦ Ярославля просят архитектурный проект, где будет указаны ремонтные работы в том числе. Честно говоря, что за проект и как он должен выглядеть я не понимаю, но ...Интерьеры и Экстерьеры9 заявокЗакрыт6 лет назад
Банерами будут завешиваться стены павильона на выставках. 1 Выставка. Стены(д*в) 2,5x2,5 - 2шт, 3х2,5 - 1шт 2 Выставка. Стены 3х2,5 - 1шт, 4х2,5 3 Фотозона. Есть понимание что должно быть на каждой из стен. Есть фирменные цвета. Есть триггеры.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен6 лет назад
Тема - изготовление мебели для бизнеса на заказ. Сайт - complexlux.ru Пожалуйста, пишите в предложении какое количество ключевиков вы бы сделали. Спасибо.Контекстная реклама23 заявкиЗакрыт6 лет назад
Требуется разработать маркетинг кит на 6-8 страниц. Тема - производство торгового оборудования и другой индивидуальной мебели для бизнеса. Сайт - complexlux.ru - но это не эталон, а так, что бы разобраться о чем будет идти речь. Мне нужен ...Контекстная реклама1 заявкаЗакрыт6 лет назад