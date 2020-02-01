Нужен дизайн экстерьера, ландшафтный, экстерьера.

Здравствуйте. Нужен дизайн кафе 38 м2. На 10-15 мест. Желательно стиль: лофт, но рассмотрим и другие идеи. Нужен план (обмеры предоставим) и дизайн в визуализациях. Главное-понимать общий стиль и идею. Бюджет ограничен, поэтому рассмотрим студентов-дизайнеров .последних курсов или начинающих ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
На строительный паспорт для частного дома нужны дизайн экстерьера, ландшафтный, экстерьра. Дизайны нужны несложные, недорогие но визуально эффектные. Возможно без детальной проработки. Для визуализации понимания возможностей проекта.
- Похожие заказы
- Интерьеры и Экстерьеры1 исполнительЗакрыт4 года назад
Нуджен дизайн помещения в 20м, визуализацияИнтерьеры и Экстерьеры31 заявкаЗакрыт4 года назад
Наш дизайнер приболел и в срочном порядке ищем замену. Сегодня в 14:00 надо показать картинку заказчику. Нужны картинки 4-х гардеробов. (Есть эскизы от Руки) пример прикрепляю к письму. Подробную инфо отправлю на почту.Интерьеры и Экстерьеры12 заявокЗакрыт4 года назад
Нужен дизайн-проект квартиры 104 метра в г. Санкт-Петербурге. В квартире 8 окон в пол, радиусная гостиная.Интерьеры и Экстерьеры37 заявокЗакрыт4 года назад
Нужно сделать проект для квартиры 65 м2. Ищу ответственного, надежного исполнителя с хорошим чувство вкуса, креативностью, с большим опытом. Обязанности: Создание качественной, реалистичной 3D визуализации интерьеров по техническому заданию дизайнера. Требования : -Опыт работы в 3D Max и ...Интерьеры и Экстерьеры35 заявокЗакрыт4 года назад
Ищем дизайнера интерьера. Требуется сделать дизайн интерьера для квартиры 65 м2: стиль классика, с уклонном на арт-деко. Ищу ответственного, надежного исполнителя с хорошим чувство вкуса, стиля и с большим опытом. Также ознакомьтесь с примерными работами, ...Интерьеры и Экстерьеры9 заявокЗакрыт4 года назад
- $200
Визуализация одной зоны ресторана, ТЗ все обсуждены и есть окончательное согласование.Интерьеры и Экстерьеры17 заявокЗакрыт4 года назад
- $1
3d визуализация по тех заданию, в современном стиле квартиры 100кв.м.Интерьеры и Экстерьеры51 заявкаЗакрыт4 года назад
Нужен современный дизайн с разной световой подсветкой. Чем больше световых элементов – тем лучше. Стены желательно оставить белыми, потому что мы скорей всего на них будем проектировать разную хрень проектором. В Светлых тонах. Все стены ...Интерьеры и Экстерьеры9 заявокЗакрыт4 года назад
Сама баня (коробка уже готова), нужно сделать дизайн проект. В приложенном файле размещение помещений по двум этажам. Нужна расстановка мебели, цветовая схема. Материалы и прочие - не нужно. Нестандартных идей и креативных решений не требуется. Красиво, функционально.Интерьеры и Экстерьеры1 исполнительЗавершен4 года назад