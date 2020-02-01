Проект кафе

Интерьеры и ЭкстерьерыЗакрыт17 заявок533 просмотра
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Здравствуйте. Нужен дизайн кафе 38 м2.

На 10-15 мест. 

Желательно стиль: лофт, но рассмотрим и другие идеи.

Нужен план (обмеры предоставим) и дизайн в визуализациях. Главное-понимать общий стиль и идею. 

Бюджет ограничен, поэтому рассмотрим студентов-дизайнеров .последних курсов или начинающих дизайнеров

4 года назад
guest_15814276358441
4 года в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
valeriyazhigu
Валерия 
29 летРоссия
4 года в сервисе
Была
2 года назад
4 года назад
$150
10 дней
WMZ