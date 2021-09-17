valeriyazhigu

Искусство - в каждом помещении!

Здравствуйте. Я профессионально занимаюсь дизайн-проектами интерьеров. Имею высшее образование в сфере дизайна.

Свою работу обожаю, разрабатываю как технически сложные проекты интерьеров с уникальной архитектурно-инженерной концепцией, так и менее сложные интерьеры для семейных людей и для бизнеса. Работаю в разных стилях, исходя из пожелания заказчика. Если Вам нужно оригинальное жилое либо общественное помещение - Вам ко мне. В мои услуги входит:

- Планировочное решение (в трех вариантах на каждое помещение)

- Концепция и колористическое решение (в двух вариантах с возможностью выбора)

- 3D-визуализация ( от 4 и более на каждое помещение)

- Чертежи (план полов, потолков, электрики, перепланировка)

- Документация для строителей

- Подбор мебели, светильников и отделочных материалов.

Вы можете заказать ТОЛЬКО визуализации по моим идеям или ТОЛЬКО планировочное решение или просто консультацию по дизайну или отделочным материалам.

ПОЧЕМУ ИМЕННО Я?

1.Я не посредник и выполняю Ваш проект сама, отвечая за сроки и качество, обсуждая каждую деталь

2.Я не самоучка. Дизайн интерьеров - моя специальность, на которую я училась долгие годы в университете.

3.Имею опыт в проектировании интерьера более 5 лет.

4. Хорошее, наработанное ни один год, портфолио

5.Могу работать по договору как ИП, который защищает и меня, и Вас

6. Адекватные цены (всегда готова к обсуждению)

7.Более 20 реализованных интерьеров квартир, домов, общественных помещений.

8. Всегда на связи. Обговариваю все детали по проекту.

Обращайтесь. Готова плодотворно сотрудничать!

watsAPP: 89208066436

Telegram: 89208066436

почта: [email protected] [email protected]