Дизайнер интерьера крупного офиса

Приглашаем талантливого и идейного Дизайнера интерьера для разработки дизайна крупного офиса (от 2000 кв.м)

Интересен опыт работы с офисными помещениями, с удовольствием рассмотрим ваше портфолио. Компания стремится создавать для своих сотрудников комфортное и стильное пространство для работы и отдыха, с чем к вам и обращаемся)

Мы предлагаем своевременную оплату труда, готовы услышать ваши расценки

Будем рады знакомству)

К сожалению, на данный момент ищем человека в Одессе, потому что сроки очень горят(

С уважением, Татьяна