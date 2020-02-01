Дизайнер интерьера крупного офиса

На строительный паспорт для частного дома нужны дизайн экстерьера, ландшафтный, экстерьра. Дизайны нужны несложные, недорогие но визуально эффектные. Возможно без детальной проработки. Для визуализации понимания возможностей проекта.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Приглашаем талантливого и идейного Дизайнера интерьера для разработки дизайна крупного офиса (от 2000 кв.м)
Интересен опыт работы с офисными помещениями, с удовольствием рассмотрим ваше портфолио. Компания стремится создавать для своих сотрудников комфортное и стильное пространство для работы и отдыха, с чем к вам и обращаемся)
Мы предлагаем своевременную оплату труда, готовы услышать ваши расценки
Будем рады знакомству)
К сожалению, на данный момент ищем человека в Одессе, потому что сроки очень горят(
С уважением, Татьяна
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