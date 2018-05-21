kadabas

Александр kadabas

 
37 летРоссия/Краснодар
15 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$100
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
Revut_S
Сергей 
37 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
$100
10 баллов
6 лет назад
Требуется выполненный дизайн проект.
Спасибо за сотрудничество.
Рад сотрудничеству. Все четко, понятно, и по адекватным ценам.
Ответный отзыв
art-ground_com
Сергей 
34 годаШри-Ланка
14 лет в сервисе
Был
год назад
$25
2 балла
6 лет назад
Создание логотипа и брендбука для студии дизайн интерьера.
Доволен сотрудничеством
Заказывали логотип у Сергея. Сделал быстро, в целом доволен остался.
Ответный отзыв
Zvezdnij-Format
Елена 
39 летУкраина
9 лет в сервисе
Была
6 дней назад
$10
10 баллов
6 лет назад
Написать продающий текст для лендинг страницы по дизайн интерьеру.
Всем довольна. Спасибо!
4 поставил потому, что пришлось итоговую версию самому дописывать. Заказ выполнен на 90%. Но в целом доволен.
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iLnur_
30 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
$10
10 баллов
6 лет назад
Создание дизайн сайта для лендинг страницы дизайн интерьера
Хороший человек, приятно работать. Всегда на связи, все во время!
Очень понравилось сотрудничать с Ильнуром. Самое главное, что он инициативный, а ведь именно это и нужно для создания качественного продукта. Итог: смело рекомендую Ильнура.
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