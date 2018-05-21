От вас: 1. Список работ по итог вашего аудита. 2. По каждой задаче оценка трудозатрат и стоимости часа. Детали и адрес сайта предоставим в личной переписке.
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$100
выплачено фрилансерам
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нет выбранных исполнителей
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- Поисковые системы (SEO)10 заявокЗакрыт5 лет назад
Требуется дизайн интерьер квартиры 100 кв. м. Цена до 550 руб/кв. метр Более подробно при личной переписке.Интерьеры и Экстерьеры38 заявокЗакрыт5 лет назад
Добрый день. Для сайта требуется выполненный дизайн проект с 3d визуализацией, фото исполнением, чертежами. Более подробно в личной переписке.Интерьеры и Экстерьеры1 исполнительЗавершен6 лет назад
Добрый день. Требуется написать продающий, уникальный текст для 7 разделов в макете лендинга по дизайн интерьеру жилого помещения. В каждом разделе от 1 до 10 предложений.Продающие тексты1 исполнительЗавершен6 лет назад
Добрый день. Требуется дизайн сайта для лендинга по услугамДизайн сайтов1 исполнительЗавершен6 лет назад
Добрый день. Требуется создать логотип для фирмы. Логотип и брендбук нужны для размещении на сайте и печатных средств. От вас: цена, срок и предложение по логотипу и брендбуку.Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен6 лет назад
Отзывы фрилансеров
$100
10 баллов
6 лет назад
Спасибо за сотрудничество.
Ответный отзыв
Рад сотрудничеству. Все четко, понятно, и по адекватным ценам.
$25
2 балла
6 лет назад
Доволен сотрудничеством
Ответный отзыв
Заказывали логотип у Сергея. Сделал быстро, в целом доволен остался.
$10
10 баллов
6 лет назад
Всем довольна. Спасибо!
Ответный отзыв
4 поставил потому, что пришлось итоговую версию самому дописывать. Заказ выполнен на 90%. Но в целом доволен.
$10
10 баллов
6 лет назад
Хороший человек, приятно работать. Всегда на связи, все во время!
Ответный отзыв
Очень понравилось сотрудничать с Ильнуром. Самое главное, что он инициативный, а ведь именно это и нужно для создания качественного продукта. Итог: смело рекомендую Ильнура.