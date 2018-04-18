Простой и элегантный дизайн для вашего сайта. Обращайтесь!
Приветствую вас, уважаемые заказчики! Разработаю для вас дизайн сайта, логотипы, баннеры,оформление групп в социальных сетях. Я не делаю дизайн красивым и модным, я делаю его хорошим, простым и понятным для того чтобы правильно оформленный контент сайта максимально работали на увеличение конверсии.
Для вашего удобства:
- Мониторинг конкурентов. Помогает избежать типичных ошибок в вашей нише и максимально эффективно использовать преимущества конкурентов.
- Дизайн и интерфейс, прежде всего, делается для удобства клиента и ведения его к целевому действию, поэтому я уделяю особое внимание этому моменту.
- Разработка адаптивных версий сайта для корректного отображения на всех мобильных устройствах будущего сайта.
- Полное погружение в проект, работа до желаемого результата.
- Всегда на связи.
- Четкое соблюдение сроков.
- Ориентируюсь на длительные профессиональные отношения.
- Дизайн лендинга от 4 500 руб. (5-7 дней)
- Главная страница от 3 500 руб. (3-5 дней)
- Внутренние страницы от 1 500 руб. (1-3 дня)
- Логотипы от 1000 руб. (1-3 дня)
- Баннеры от 800 руб. (1-2 дня)
- Подробное обсуждение технического задания, на котором определим необходимые задачи и я предложу пути их решения.
- Согласование прототипа «схемы» будущего сайта.
- Договариваемся о стоимости и сроках выполнения работ.
- Вносите предоплату (можно производить оплату частями, по мере выполнения проекта), также можем работать по безопасной сделке.
- Разработка главной страницы. Согласование и внесение правок.
- После полного утверждения макета, вносите оставшуюся оплату за проект. Высылаю вам исходники макетов.
В итоге вы получите:
Файл в формате PSD с понятно подписанными слоями,разложенными по папкам в логическом порядке и все необходимые для верстальщика материалы, а также мою поддержку после сдачи проекта, если у верстальщика
возникнут вопросы!
Для связи:
- Личные сообщения сервиса
- https://vk.com/yunus_ov
- Skype: Yunus7z
- E-mail: [email protected]
- Telegram: +79991571522
- Сбербанк
- Тинькофф-банк
- Яндекс.Деньги
- WebMoney
Специализируюсь исключительно на web-дизайне. Пишите, и я сделаю из вашего сайта эффективный
инструмент для продаж.
Действие аккаунта приостановлено!
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Отзывы заказчиков
$2
10 баллов
5 лет назад
Ильнур - несомненно профи. Ему не надо объяснять мелочей. Интуиция. Это либо есть у дизайнера, либо нет. У Ильнура есть. Постоянно на связи, сделал всё шустро и на высоком уровне. Весьма доволен сотрудничеством. Рекомендую!
Ответный отзыв
Сергей относится к тому типу заказчиков которые понимают что им нужно. Задача поставлена точно. Оплата сразу после сдачи. Рекомендую к сотрудничеству
$10
10 баллов
6 лет назад
Спасибо Ильнуру! Выполнил все по ТЗ и сделал много допонительных доработок. Очень приятно было с ним сотрудичать, всегда на связи. Рекомендую!
Ответный отзыв
Задача поставлена четко. Оплата в срок. А главное человек хороший! Приятно работать с данным заказчиком, рекомендую к сотрудничеству.
$10
10 баллов
6 лет назад
Очень понравилось сотрудничать с Ильнуром. Самое главное, что он инициативный, а ведь именно это и нужно для создания качественного продукта. Итог: смело рекомендую Ильнура.
Ответный отзыв
Хороший человек, приятно работать. Всегда на связи, все во время!
$10
10 баллов
6 лет назад
Очень качественно выполненная работа по редизайну, на 11 из 10 ! При этом Ильнуру приходилось работать со скудным кол-вом начального материала и окончательно сформированных пожеланий и идей. В некоторых моментах, приходилось вносить по 5-6 правок (хотелок) в течении буквально 1 часа, но Ильнур, на все пожелания и правки реагировал оперативно и с пониманием. Очень высокое качество работы, полученное на выходе! Соблюдены все требования от заказчика и даже больше! Ильнур, находился 24/7 на связи, в любой момент был готов внести необходимые доработки, зачастую сразу в нескольких возможных вариантах. Наша компания, а так же финальный заказчик остались очень довольны полученным результатом! Всем очень советуем Ильнура, как исполнителя, если вы цените скорость, время и качество работы. Будем рады дальнейшему сотрудничеству! Спасибо за проделанную работу! Рекомендуем!
Ответный отзыв
Проблем с заказчиком не было. Постановка задачи на отлично. Круглосуточно на связи. От себя, приятно работать с людьми которые знают чего хотят. Заинтересованны в проекте, активно участвуют в работе. Рекомендую к сотрудничеству!
$20
10 баллов
6 лет назад
Благодарю Ильнур за то, что чувствуешь поток мыслей и воплощаешь в реальность. Мало кто с душой относится к проектам. Получился лаконичный продающий шедевр. Надеюсь на долгосрочное партнерство.
Ответный отзыв
Владимир, знает чего хочет, очень хорошая постановка задачи! Оплата в срок, всегда онлайн, да и просто как с человеком приятно общаться. Как заказчика, рекомендую
Дизайн сайтов
12 отзывов
$8/час
от $50от 2 часов
нет рейтинга