Доработка дизайна внутренних страниц сайта

Дизайн сайтовЗавершен44 заявки344 просмотра
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Согласно макету  главной страницы и прототипам разработать макеты трех внутренних страниц. Макет и прототипы вышлю кандидатам

6 лет назад
lili47
40 летРоссия
6 лет в сервисе
Была
2 года назад
Выбранный исполнитель
iLnur_
30 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
6 лет назад
$10
1 день
Спасибо Ильнуру! Выполнил все по ТЗ и сделал много допонительных доработок. Очень приятно было с ним сотрудичать, всегда на связи. Рекомендую!
Задача поставлена четко. Оплата в срок. А главное человек хороший! Приятно работать с данным заказчиком, рекомендую к сотрудничеству.
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