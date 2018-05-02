Создание прототипа сайта.

Дизайн сайтовЗакрыт12 заявок242 просмотра
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Требуется специалист по созданию прототипов сайта.

ТЗ на сайты с меня.

Очень желательна возможность совместной работы по скайпу (для ускорения процесса работы и оперативной корректировки, изменений на прототипе).

6 лет назад
kobiv
45 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 года назад