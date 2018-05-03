Нужно доделать макет Главной Страницы сайта

Есть заказ для создания лендинга под ключ - автомобильная тематика. Нужен хороший дизайнер, который умеет создавать продающие современные сайты. В дальнейшем так же будут заказы, рассматриваю долговременное сотрудничество. Опишите свои навыки и прикрепите портфолио. Макет ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
В данном проекте нужны больше руки дизайнера, немного терпения, а не его голова с суперидеями и амбициями :-))
В наличии есть исходники 2 больших баннеров, на основе которых рисовалась Главная страница для сайта. Исходники баннеров вышлю выбранному исполнителю. Превьюшки баннеров и недоделанной главной страницы вы можете посмотреть во вложении.
Предыдущий дизайнер не смог завершить работу над Макетом Главной Страницы, точнее не захотел, по собственному желанию. Мы много спорили, он в штыки воспринимал мои просьбы передвинуть блоки, делать в соответствии с ТЗ и прошлыми своими наработками, сместить надписи и сделать определенные элементы ярче. По-моему, ситуация вполне житейская, если заказчик не дизайнер и он видит расположение на сайте важной для него информации по-другому... Ладно, короче, не сошлись мы характерами и взглядами на жизнь. Такое бывает )))
Вы должны по образцу нарисовать Главную Страницу для сайта (см. превьюшку во вложении). И доделать на ней следующие элементы:
1) Красные надписи RUSSIA 2018 и Alexander Anokhin в шапке сайта должны быть такими же ярко-красными, как и слово Penza. Именно восприятие этих надписей пользователями должно быть одинаковым по цвету. А сам цифровой код цвета может отличаться. Короче, нужно просто подогнать этот момент. Цвет надписи Penza является как бы эталоном для остальных красных надписей в Шапке.
2) Интервал по вертикали (пустое пространство) между надписями in the city of Penza и Selection of housing должен быть примерно равен интервалу по вертикали между надписями Selection of housing и Organization of transport and food. Размеры шрифтов менять не нужно! Просто нужно немного выравнять пространство между надписями в данном поле. При этом саму надпись Your manager and agent in the city of Penza вообще трогать не надо, оставить как есть.
3) Блок с Именем и контактами нужно сдвинуть чуть вправо на Шапке, отдалить от соседнего блока с рекламными лозунгами. Расстояние между строками Имени, телефона и емайла тоже нужно выравнять и оптимально распределить по вертикали.
4) Иконки телефона, вайбера, ватсаппа и емайла нужно сделать намного ярче, чем сейчас, чтобы они привлекали к себе внимание посетителей. Самую первую иконку телефона целесообразнее сделать все-таки четко Белой, а не серой как сейчас.
5) Заголовок самого первого раздела в меню Mordovia Arena нужно сделать жирным, увеличить немного размер шрифта и расположить по центру его сектора (кнопки меню).
Размер макета Главной страницы Сайта: 960 Х 760 пикселей.
Высота шапки должна составлять четверть (25%) от высоты всего Макета, то есть 190 пикселей.
Ширина левого вертикального Меню для разделов сайта должна составлять четверть (25%) от ширины всего Макета, то есть 240 пикселей
P.S. По завершению данного проекта исполнителю будет передан еще один, примерно такой же по трудоемкости, и с таким же бюджетом 10 долларов. Там нужно будет поправить баннер и сделать второй вариант этого же макета Главной Страницы (все тоже самое, только будут использоваться другие цвета для раскраски элементов).
- Похожие заказы
- Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен6 лет назад
Добрый день. Необходимо перерисовать страницу шаблона поста в более коммерческий вид. Детали в личкуДизайн сайтов21 заявкаЗакрыт6 лет назад
- $100
Дизайн лп на 1 блок Сделать дизайн лп на 1 блок с заголовков и подзаголовком и всеЗавершен6 лет назад
- $500
Дизайн сайта для компании по реставрации домовЗавершен6 лет назад
Необходимо отрисовать дизайн-макет лендинга по прототипу. (в формате psd по 12 колоночной сетке для дальнейшей адаптивной верстки). Прикрепляю прототип. Дизайн нужен достаточно детальный, с отрисовкой и поиском некоторых картинок. Ориентиры по стилистике: bur-club.ru virginsclub.ru (club-v.ru) [url=http://virginsclub.ru/taganka/]http://virginsclub.ru/taganka/ [/url]НО! Эти сайты смотрятся ярко ...Завершен5 лет назад
Ищу свободного от других проектов дизайнера. Разработать адаптивный дизайн (ПК и Мобил) 1. Главная 2. Страница с конкретным видом забора (например, профнастил эконом). Отобразить: фотоальбом, описание и характеристики, с этим забором заказывают и др., кроме отзывов и калькулятора! 3. Показываем ...Дизайн сайтов50 заявокЗакрыт6 лет назад
- $143
Требуется дизайнер для разработки макета для навесов. Ссылка на прототип: http://a1cu8sv7.plp7.ru Ссылка на сайт для производства навесов для ориентира: [u]http://www.мирнавесов77.рф[/u] Только для свободных фрилансеров. Срок: 2 дняДизайн сайтов35 заявокЗакрыт6 лет назад
Ищу веб-дизайнера для разработки дизайна лендинга по продажам кальянов, все подробности в личных сообщениях Спасибо за вниманиеДизайн сайтов40 заявокЗакрыт6 лет назад
Привет, профессионалы! Смотрите, что мне хотелось бы. Есть вот такой сайтик - [url=http://movie-creator.com/rus/]http://movie-creator.com/rus/[/url] Есть мнение, что часть, выделенная мной на [url=https://www.screencast.com/t/XjAdhrba6I79]этом скриншоте[/url] очень напоминает юзеру контекстную рекламу, поэтому он ее просто не замечает, благодаря выработанным привычкам. А ...Дизайн сайтов4 заявкиЗакрыт6 лет назад
О проекте: Перегородки, элементы декора из пластика или поликарбоната (белый, ЧБ или разноцветный). Стилизация на тему классической музыки. Предполагаются 4 зала Бах, Моцарт, Шуберт и Чвйковский. Пример декора, по типу которого нужен - прикрепляю. Какие ...Дизайн сайтов2 заявкиЗакрыт6 лет назад