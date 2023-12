Нужно доделать макет Главной Страницы сайта

В данном проекте нужны больше руки дизайнера, немного терпения, а не его голова с суперидеями и амбициями :-))

В наличии есть исходники 2 больших баннеров, на основе которых рисовалась Главная страница для сайта. Исходники баннеров вышлю выбранному исполнителю. Превьюшки баннеров и недоделанной главной страницы вы можете посмотреть во вложении.

Предыдущий дизайнер не смог завершить работу над Макетом Главной Страницы, точнее не захотел, по собственному желанию. Мы много спорили, он в штыки воспринимал мои просьбы передвинуть блоки, делать в соответствии с ТЗ и прошлыми своими наработками, сместить надписи и сделать определенные элементы ярче. По-моему, ситуация вполне житейская, если заказчик не дизайнер и он видит расположение на сайте важной для него информации по-другому... Ладно, короче, не сошлись мы характерами и взглядами на жизнь. Такое бывает )))

Вы должны по образцу нарисовать Главную Страницу для сайта (см. превьюшку во вложении). И доделать на ней следующие элементы:

1) Красные надписи RUSSIA 2018 и Alexander Anokhin в шапке сайта должны быть такими же ярко-красными, как и слово Penza. Именно восприятие этих надписей пользователями должно быть одинаковым по цвету. А сам цифровой код цвета может отличаться. Короче, нужно просто подогнать этот момент. Цвет надписи Penza является как бы эталоном для остальных красных надписей в Шапке.

2) Интервал по вертикали (пустое пространство) между надписями in the city of Penza и Selection of housing должен быть примерно равен интервалу по вертикали между надписями Selection of housing и Organization of transport and food. Размеры шрифтов менять не нужно! Просто нужно немного выравнять пространство между надписями в данном поле. При этом саму надпись Your manager and agent in the city of Penza вообще трогать не надо, оставить как есть.

3) Блок с Именем и контактами нужно сдвинуть чуть вправо на Шапке, отдалить от соседнего блока с рекламными лозунгами. Расстояние между строками Имени, телефона и емайла тоже нужно выравнять и оптимально распределить по вертикали.

4) Иконки телефона, вайбера, ватсаппа и емайла нужно сделать намного ярче, чем сейчас, чтобы они привлекали к себе внимание посетителей. Самую первую иконку телефона целесообразнее сделать все-таки четко Белой, а не серой как сейчас.

5) Заголовок самого первого раздела в меню Mordovia Arena нужно сделать жирным, увеличить немного размер шрифта и расположить по центру его сектора (кнопки меню).

Размер макета Главной страницы Сайта: 960 Х 760 пикселей.

Высота шапки должна составлять четверть (25%) от высоты всего Макета, то есть 190 пикселей.

Ширина левого вертикального Меню для разделов сайта должна составлять четверть (25%) от ширины всего Макета, то есть 240 пикселей

P.S. По завершению данного проекта исполнителю будет передан еще один, примерно такой же по трудоемкости, и с таким же бюджетом 10 долларов. Там нужно будет поправить баннер и сделать второй вариант этого же макета Главной Страницы (все тоже самое, только будут использоваться другие цвета для раскраски элементов).