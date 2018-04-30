Переработать часть дизайна сайта

Дизайн сайтовЗакрыт4 заявки197 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Привет, профессионалы!

Смотрите, что мне хотелось бы. Есть вот такой сайтик - http://movie-creator.com/rus/

Есть мнение, что часть, выделенная мной на этом скриншоте очень напоминает юзеру контекстную рекламу, поэтому он ее просто не замечает, благодаря выработанным привычкам.

А задача такая - каким-то хитроумно-профессиональным способом заредизайнить эту часть так, чтобы сохранилась ее функциональность, размер и положение на странице, но при этом она не была похожа на рекламу и хорошо выглядела.

Можете присылать картинки с вариантами. Оплачивать буду уже кусок html-кода выбранного варианта.

Спасибо!

6 лет назад
maxic9
Максим 
43 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
  • Похожие заказы

  • Дизайн элементов декора

    О проекте: Перегородки, элементы декора из пластика или поликарбоната (белый, ЧБ или разноцветный). Стилизация на тему классической музыки. Предполагаются 4 зала Бах, Моцарт, Шуберт и Чвйковский. Пример декора, по типу которого нужен - прикрепляю. Какие ...

    Дизайн сайтов2 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Нарисовать лендинг

    $100

    Нарисовать лендинг -всю идею я реализую в пайнте, вам нужно будет ее красиво реализовать. примерно по страницам  ориентир на : goo.gl/dVYUBZ

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Дизайн сайта

    $300

    Все необходимые ТЗ и информацию по структуре будущего сайта я предоставлю. Для данного проекта нужен специалист, который сможет: 1. Продумать грамотный дизайн с хорошим уровнем usability (сочетание цветов, расположение объектов относительно друг друга, форма, размеры, внешний ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов54 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Создать похожую работу на http://dinero.ru/

    Доброго дня! Меня зовут Алексей, я из Минска.  За более чем 10 летний опыт в мебели я так и не нашел грамотного решения для своего сайта. (попадались то не те люди, то вкладывал деньги не ...

    Дизайн сайтов8 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Дизайн страницы по конкретной услуге

    Для сайта бюро переводов (перевод текстов, документов и т.п.) - https://perevod.one - требуется сделать дизайн отдельной страницы по конкретной услуге. Текст, который должен быть на этой странице (= ТЗ) во вложении. Нужен дизайн не 1 к ...

    Дизайн сайтов12 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Создание дизайна для сайта.

    Необходимо разработать дизайн для информационного сайта. Для начала это 5 уникалных страниц. Специфика сайтов рейтинг сервисов по предоставлению услугу. Более детально при личном общении.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Разработать дизайн

    на билете должен быть -  номер тиражаномер билетаназвание лотореи (их всего 3 штуки)шрих коди время  проведения тиражаоплата только яндекс кошелек

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад