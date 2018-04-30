Переработать часть дизайна сайта

Привет, профессионалы!

Смотрите, что мне хотелось бы. Есть вот такой сайтик - http://movie-creator.com/rus/

Есть мнение, что часть, выделенная мной на этом скриншоте очень напоминает юзеру контекстную рекламу, поэтому он ее просто не замечает, благодаря выработанным привычкам.

А задача такая - каким-то хитроумно-профессиональным способом заредизайнить эту часть так, чтобы сохранилась ее функциональность, размер и положение на странице, но при этом она не была похожа на рекламу и хорошо выглядела.

Можете присылать картинки с вариантами. Оплачивать буду уже кусок html-кода выбранного варианта.

Спасибо!