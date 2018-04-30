Создать похожую работу на http://dinero.ru/

Здравствуйте! Нужен дизайн в стиле лендинг пейдж, только главную страницу, где-то 4-5 экранов! подробнее по скайпу! Ничего сложного там не будет, жду адекватную цену и сроки!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Доброго дня! Меня зовут Алексей, я из Минска. За более чем 10 летний опыт в мебели я так и не нашел грамотного решения для своего сайта. (попадались то не те люди, то вкладывал деньги не туда, то площадки, то сам от руки как умею, обманывали и т.д.) Подскажите пожалуйста под силу ли Вам создать нечто в этом http://dinero.ru/ духе, только на мебельную тематику, кухни, шкафы-купе, корпусная. Главное создать такое же чувство и желание купить неповторимое и эксклюзивное https://www.youtube.com/watch?v=5fkHkQrxPN0&feature=youtu.be ,эмоции, жизнь, мебель от моей, пока маленькой, амбициозной мастерской, сделать продающий сайт , вот из этого https://www.instagram.com/vseprokuhni.by/ (мой инстаграм), имя бренда скорее всего нужно будет поменять. На самом деле это крик души, уставшая от собственной неэффективности, но понимающая что мебель это призвание этой жизни. Знаю, что каждый труд должен оплачиваться, поэтому прошу Вас просчитать возможное сотрудничество или подумать над предложением получать % от каждой сделки за ведение и продвижения проекта в массы.
- Похожие заказы
- Дизайн сайтов78 заявокЗакрыт6 лет назад
Для сайта бюро переводов (перевод текстов, документов и т.п.) - https://perevod.one - требуется сделать дизайн отдельной страницы по конкретной услуге. Текст, который должен быть на этой странице (= ТЗ) во вложении. Нужен дизайн не 1 к ...Дизайн сайтов12 заявокЗакрыт6 лет назад
Необходимо разработать дизайн для информационного сайта. Для начала это 5 уникалных страниц. Специфика сайтов рейтинг сервисов по предоставлению услугу. Более детально при личном общении.Завершен6 лет назад
на билете должен быть - номер тиражаномер билетаназвание лотореи (их всего 3 штуки)шрих коди время проведения тиражаоплата только яндекс кошелекЗавершен6 лет назад
Разработка и программирование ресурсного сайта для издательства "Свет на Востоке"Дизайн сайтов1 заявкаЗакрыт6 лет назад
- $5000
Разработка и программирование ресурсного сайта для материалов издательства "Свет на Востоке".Завершен6 лет назад
- $80
Требуется дизайн сайта по визовой тематике, страницы: - ГЛАВНАЯ СТРАНИЦА - СТРАНИЦА ОСНОВНОГО КОНТЕНТА - СПОСОБЫ ОПЛАТЫ - КОНТАКТЫ Бюджет на дизайн без верстки - 5000 рублей.Дизайн сайтов36 заявокЗакрыт6 лет назад
Нужно сделать дизайн корпоративного сайта. Качество дизайна нужно на высоком уровне + хочется чтоб был живой ( в динамике) . Не нужно никаких "дизайн + соберу на конструкторе". Просто качественный дизайн. На вход дается прототип, по которому делаем. В ...Дизайн сайтов39 заявокЗакрыт6 лет назад
Компания по монтажу и продаже систем безопасности, основное направление Видеонаблюдение. Необходим простой логотип состоящий из трех букв : AVA. И картинки для оформления социальных сетей( ВК, Инста, ФБ) , аватарки в едином стиле. Сайт http://avavideo.ru/ ...Дизайн сайтов16 заявокЗакрыт6 лет назад
сайт-каталогДизайн сайтов19 заявокЗакрыт6 лет назад