Создать похожую работу на http://dinero.ru/

Доброго дня! Меня зовут Алексей, я из Минска. За более чем 10 летний опыт в мебели я так и не нашел грамотного решения для своего сайта. (попадались то не те люди, то вкладывал деньги не туда, то площадки, то сам от руки как умею, обманывали и т.д.) Подскажите пожалуйста под силу ли Вам создать нечто в этом http://dinero.ru/ духе, только на мебельную тематику, кухни, шкафы-купе, корпусная. Главное создать такое же чувство и желание купить неповторимое и эксклюзивное https://www.youtube.com/watch?v=5fkHkQrxPN0&feature=youtu.be ,эмоции, жизнь, мебель от моей, пока маленькой, амбициозной мастерской, сделать продающий сайт , вот из этого https://www.instagram.com/vseprokuhni.by/ (мой инстаграм), имя бренда скорее всего нужно будет поменять. На самом деле это крик души, уставшая от собственной неэффективности, но понимающая что мебель это призвание этой жизни. Знаю, что каждый труд должен оплачиваться, поэтому прошу Вас просчитать возможное сотрудничество или подумать над предложением получать % от каждой сделки за ведение и продвижения проекта в массы.