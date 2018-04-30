Дизайн сайта для салон красоты

Дизайн сайтовЗакрыт78 заявок502 просмотра
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Здравствуйте!

Нужен дизайн в стиле лендинг пейдж, только главную страницу, где-то 4-5 экранов!

подробнее по скайпу!

Ничего сложного там не будет, жду адекватную цену и сроки!

Дизайн сайта
6 лет назад
Irenjazz
Ирина 
37 летФранция
11 лет в сервисе
Была
2 года назад