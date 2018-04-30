Дизайн страницы по конкретной услуге

Необходимо разработать дизайн для информационного сайта. Для начала это 5 уникалных страниц. Специфика сайтов рейтинг сервисов по предоставлению услугу. Более детально при личном общении.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Для сайта бюро переводов (перевод текстов, документов и т.п.) - https://perevod.one - требуется сделать дизайн отдельной страницы по конкретной услуге. Текст, который должен быть на этой странице (= ТЗ) во вложении.
Нужен дизайн не 1 к 1 с тем, что есть, но лучше + должно быть понятно, что новая страница является частью одного сайта, т.е. не должно быть радикальных отличий во внешнем виде или цветовой гамме.
Бюджет 3000 руб.
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