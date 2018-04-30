Нужно сделать дизайн корпоративного сайта.

Качество дизайна нужно на высоком уровне + хочется чтоб был живой ( в динамике) .

Не нужно никаких "дизайн + соберу на конструкторе". Просто качественный дизайн.

На вход дается прототип, по которому делаем.

В отклики прикладывайте ваше портфолио по сайтам и ценник за работу.