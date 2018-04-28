Дизайн для авито магазина

Дизайн сайтовЗакрыт8 заявок598 просмотров
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Разработка дизайна магазина на Авито "под ключ": 1. Фон для магазина 2. Шапка 3. Боковые блоки (заточены под Преимущества) Примеры: https://drive.google.com/file/d/18W8J_CkNHWJaFAMXSTedAXxZdNSoCKzv/view https://www.avito.ru/adresat https://www.avito.ru/pegas170 Обязателен опыт выполнения и примеры работ с Авито магазинамиграфические материалы Геометрический размер файла должен быть равен 1000х120px • Размер файла до 250Кб включительно Поля представлены статичной картинкой в формате *.jpeg или *.png • Геометрический размер файла должен быть равен 

1350*7000 ox • Размер файла до 250Кб включительно

6 лет назад
Eremichev
Дмитрий 
34 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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