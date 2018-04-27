Макет лендинга на 8 секций

Создан сайт на wix.com.Задача сайта работать как визитка. То есть клиент не будетпереходить на него с рекламы в интернете. Сайт ориентирован на зарубежную аудиторию (европа, сша). Что касается перевода с русского на английский, -если есть трудности-работать будете ...