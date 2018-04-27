Веб-дизайнер

Создан сайт на wix.com.Задача сайта работать как визитка. То есть клиент не будетпереходить на него с рекламы в интернете. Сайт ориентирован на зарубежную аудиторию (европа, сша). Что касается перевода с русского на английский, -если есть трудности-работать будете в купе с переводчиком. Сроки обсуждаются

индивидуально. В оговоренные сроки необходимо провести следующие мероприятия:

1) Seo – оптимизация сайта. Нужно сделать так, чтобы наполнение сайтаключевыми словами и его поиск в сети был возможен. (Сам сайт визитка, у нас нет 100% цели его быстрого поиска, клиенты сами получают ссылку на сайт, рекламы и контекстной рекламы у сайта не планируется)

2) Необходимосделать так, чтобы сайт быстро открывался и имел быстрое отображение контента.

Необходимо «облегчить» отображение информации. (готовы к обсуждению путей решения данной проблемы)

3) Мобильная оптимизация- необходимо, чтобы сайт корректно и гармонично отображался через

мобильные устройства – телефон, планшет.

4) Готовы пересмотреть дизайн сайта – если Вы предложите более интересный вариант! Что касается оплаты: Условия работы и Ваша цена – сдельная. Мы работаем исключительно поДоговору – в этой связи оплата гарантирована (можно заключить с юридическим лицом). Оплату и варианты траншей готовы обсуждать индивидуально. При наличии с Вашей стороны ответственного и честного подхода к работе - ориентированы на

постоянную сдельную работу. Портфолио работ для ознакомления очень приветствуется!